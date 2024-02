Ford tem prejuízo líquido, mas amplia receita e ação sobe 6% no after hours de NY

A Ford registrou prejuízo líquido de US$ 526 milhões no quarto trimestre de 2023, ou de US$ 0,13 por ação. O resultado reverte lucro de US$ 1,4 bilhão apurado em igual período de 2022. Entretanto, em termos ajustados, houve lucro por ação (EPS) de US$ 0,29. Analistas ouvidos pela FactSet previam EPS de US$ 0,12. O resultado representa uma queda em relação a igual período de 2022, quando a empresa teve EPS de US$ 0,32, ou de US$ 0,51 em termos ajustados.

A Ford ampliou a receita em 4%, a US$ 46 bilhões no quarto trimestre de 2023, ante US$ 44 bilhões no quarto trimestre de 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já em relação ao ano completo de 2023, a fabricante de carros registrou lucro líquido de US$ 4,3 bilhões. O EPS foi de US$ 1,08, e o EPS ajustado foi de US$ 2,01.