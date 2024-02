FGV: Mensalidades escolares e alimentos pressionam inflação ao consumidor no IGP-DI de janeiro

Na direção oposta, as taxas foram mais brandas nos grupos Vestuário (de 0,52% para -0,27%), Habitação (de 0,24% para 0,10%) e Transportes (de -0,03% para -0,17%). As principais influências foram de roupas (de 0,48% para -0,34%), aluguel residencial (de 0,03% para -1,24%) e tarifa de táxi (de 9,47% para -7,50%).

O núcleo do IPC-DI teve alta de 0,37% em janeiro, após um aumento de 0,33% em dezembro. Dos 85 itens componentes do IPC, 36 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, passou de 57,42% em dezembro para 63,87% em janeiro.