Faturamento real da indústria cresce 2,0% em dezembro, mas não reverte recuo de 2023, diz CNI

A indústria brasileira fechou dezembro de 2023 com desempenho positivo, segundo a pesquisa Indicadores Industriais divulgada nesta terça-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Apesar do resultado mensal, os indicadores do setor no ano passado ainda mostram queda em relação à atividade industrial de 2022. A exceção fica por conta da massa salarial e do rendimento médio real que tiveram alta no período de janeiro a dezembro de 2023 na comparação a igual período anterior.

De acordo com a pesquisa, o faturamento real da indústria teve aumento de 2,0% na passagem de novembro para dezembro de 2023, na série dessazonalizada. Essa foi a segunda alta consecutiva do indicador.

Apesar do desempenho positivo, como o índice passou a maior parte do ano com movimentos de queda predominando os de alta, o faturamento da indústria encerrou 2023 com recuo de 1,3% em relação ao registrado em 2022.