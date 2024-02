Dirigente do Fed espera corte de juros este ano, mas alerta contra alívio cedo e rápido demais

Mesmo assim, a dirigente admitiu que, se as expectativas inflacionárias continuarem caindo, a manutenção da taxa básica em nível restritivo por um período excessivamente prolongado representaria um aperto monetário, o que ameaçaria o lado de emprego do mandato duplo do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Mester, que vota nas reuniões deste ano do FOMC, reforçou que as próximas decisões dependerão da evolução dos indicadores econômicos. Para ela, neste momento, os indicadores apoiam a ideia de que os juros devem seguir inalterados.

"Isto é melhor do que encontrarmo-nos numa situação em que começamos a cortar demasiado cedo, anulamos alguns dos progressos que fizemos em matéria de inflação, potencialmente desestabilizamos as expectativas de inflação e depois temos de inverter o curso", argumentou a dirigente.

Inflação

A presidente do Federal Reserve admitiu que a inflação nos Estados Unidos caminha de forma sustentável em direção à meta de 2%, mas demonstrou cautela ao alertar para a existência de riscos que poderiam travar esses progressos. Durante o evento em Ohio, ela explicou que boa parte do alívio inflacionário recente refletiu o arrefecimento dos preços de bens, enquanto o componente de serviços desacelera em velocidade mais lenta.

Ao mesmo tempo, os ajustes necessários no lado da oferta já parecem ter sido concluídos, no entendimento dela. "Agora que as pressões sobre as cadeias de abastecimento estão a aproximando-se do normal e o mercado de trabalho está alcançando um melhor equilíbrio, não devemos contar com tanta ajuda do lado da oferta como vimos no ano passado", advertiu.

A dirigente citou ainda os riscos geopolíticos e o relaxamento das condições financeiras, que também podem ter impacto na inflação. Ainda assim, as tensões no Mar Vermelho tiveram um efeito mínimo e a desinflação acontece mesmo face uma economia resiliente, de acordo com ela. "A política monetária está numa boa posição para avaliar e responder a estes riscos para as perspectivas", disse.