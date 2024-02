Com bancos, Ibovespa sobe 2,21%, a 130,4 mil, maior nível desde 15 de janeiro

O Ibovespa flertou com os 130 mil pontos ainda na virada da tarde desta terça-feira, no maior nível intradia desde 16 de janeiro, e conseguiu sustentar a marca no encerramento, também o melhor desde 15 do mesmo mês. Hoje, o índice oscilou de mínima na abertura aos 127.592,80 até os 130.416,95 na máxima, em alta de 2,21% que coincidiu com a do fechamento, uma fração abaixo, a 130.416,31 pontos. O giro subiu para R$ 27,3 bilhões na sessão. No mês, o Ibovespa passa ao positivo, em alta de 2,09% em fevereiro, com ganho de 2,54% na semana após duas sessões favoráveis. Em porcentual, o ganho do dia foi o maior desde 13 de dezembro, então de 2,42%.

Apenas cinco dos 86 papéis da carteira teórica encerraram o dia em baixa: Embraer (-3,83%), Localiza (-1,95%), Hapvida (-0,78%), Rumo (-0,66%) e Weg (-0,06%). Na ponta ganhadora, além de Bradesco PN (+6,21%) - banco que está para divulgar balanço -, destaque também para Natura (+6,79%), Eletrobras (ON +5,63%), Casas Bahia (+5,30%) e Magazine Luiza (+5,13%). Cielo subiu hoje 3,98%, com o fechamento de capital da empresa decidido pelos controladores: Bradesco e Banco do Brasil.

O BTG Pactual destaca, em relatório, que a oferta unificada com o Banco do Brasil para tirar a Cielo da Bolsa "faz muito sentido para os bancos controladores, especialmente Bradesco, que passa por uma grande transformação" - em que deve focar mais fortemente no segmento de pequenas e médias empresas, reporta a jornalista Caroline Aragaki, do Broadcast.