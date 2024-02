Até agora, efeitos decorrentes da greve dos auditores fiscais são pontuais, diz ministro

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que até o momento os impactos da greve dos auditores fiscais federais são pontuais na movimentação de cargas no País. "Lógico que não é confortável, mas dentro de toda a problemática, estamos conseguindo administrar. Está demorando mais que a necessidade, mas ao final conseguimos resolver e avançar. Esperamos chegar a um denominador comum e que a greve seja finalizada o quanto antes", afirmou, ressaltando respeitar a manifestação dos auditores, durante evento de apresentação das ações prioritárias do governo federal para facilitar o escoamento da safra de grãos 2023/2024.

Do lado do setor produtivo, há relatos de aumento no tempo para desembaraço de cargas de trigo importado e para exportação de café solúvel, sobretudo no Porto de Santos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última semana, o presidente do Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e Investimentos (IBCI), Welber Barral, apresentou um documento ao Ministério da Fazenda com um diagnóstico sobre o risco de desabastecimento decorrente da paralisação.