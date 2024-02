SIA prevê que vendas globais de semicondutores devem subir 13% em 2024 depois de queda em 2023

As vendas de semicondutores deverão crescer 13,1% a nível global em 2024, estima a Semiconductor Industry Association (SIA). O grupo que representa o setor calcula que as vendas de 2023 totalizaram US$ 526,8 bilhões - uma queda de 8,2% em relação ao recorde histórico de US$ 574,1 bilhões em 2022.

"As vendas globais de semicondutores foram lentas no início de 2023, mas se recuperaram fortemente durante o segundo semestre do ano", afirmou o CEO e presidente da SIA, John Neuffer, em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 5.

A associação informou que, em dezembro de 2023, as vendas avançaram 1,5% em relação a novembro.