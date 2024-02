Saudia Technic e Embraer Serviços assinam MoU na área de manutenção e treinamentos

"Estamos muito satisfeitos em assinar um amplo Memorando de Entendimento com a Saudia Technic. O Reino da Arábia Saudita tem uma das indústrias aeroespaciais que mais cresce no mundo, e a Embraer Serviços & Suporte está bem posicionada para avançar na região", afirma Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

"Com esse Memorando de Entendimento, embarcamos em uma jornada de colaboração e crescimento. A indústria aeroespacial na Arábia Saudita está prosperando e, juntamente com a Embraer Serviços & Suporte, estamos preparados para fazer avanços notáveis. Esta parceria irá nos impulsionar para novos horizontes, moldando o futuro da aviação comercial e abrindo caminho para a excelência em manutenção", destaca Fahd Cynndy, CEO da Saudia Technic, em nota.

A Embraer informou nesta segunda-feira, 5, que a Saudia Technic e a Embraer Serviços & Suporte assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para iniciar colaboração em atividades de manutenção e treinamento. Segundo a empresa, o MoU tem como objetivo aprimorar a cooperação em ambas as áreas, tanto na Aviação Comercial, com foco na família de jatos E2, quanto na Aviação Executiva.

A Saudia Technic, uma subsidiária do Grupo Saudia, é uma fornecedora de manutenção, reparo e revisão (MRO) de aviação com um rico legado desde 1959. Com mais de 5,6 mil funcionários e uma rede de mais de 100 locais em todo o mundo, a Saudia Technic oferece serviços em linha, base, componentes e motores para toda a indústria da aviação.

O acordo foi firmado nesta segunda no World Defense Show 2024, evento que é realizado em Riad de 4 a 8 de fevereiro.