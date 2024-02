PMI global composto sobe a 51,8 em janeiro, maior nível em sete meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global composto subiu de 51,0 em dezembro a 51,8 em janeiro, no maior nível em sete meses, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta segunda-feira, 5.

As instituições destacam que os setores de serviço e industrial expandiram no começo de 2024, com os mercados emergentes apresentando um desempenho melhor que os avançados, na média.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A atividade cresceu em 9 dos 14 países pesquisados, com Brasil, Rússia, Índia, China e Reino Unido entre os 5 com as melhores performances.