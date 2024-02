PIB industrial deverá crescer mais do que em 2023, afirma Lula, em mensagem ao Congresso

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse na mensagem encaminhada ao Congresso Nacional que o Produto Interno Bruto (PIB) industrial deve crescer em 2024 mais do que em 2023. Ele também declarou que o investimento será impulsionado por financiamentos de bancos públicos e mudanças regulatórias.

"O investimento será impulsionado ainda pela retomada de financiamentos dos bancos públicos e por mudanças regulatórias que atualizaram o arcabouço legal das concessões comuns e das parcerias público-privadas, de modo a incorporar novas soluções e alternativas aplicáveis à contratação e gestão de empreendimentos de infraestrutura", afirmou o presidente no documento.

Também disse que o setor de serviços deve ter, neste ano, desempenho semelhante ao de 2023. "Para o setor de serviços, a expectativa é de crescimento similar ao de 2023. Atividades menos sensíveis ao ciclo econômico, como transporte e atividades financeiras, devem contribuir menos para a expansão do setor no ano. Mas as atividades mais dependentes do crédito tendem a se beneficiar dos menores juros, menor inadimplência das famílias e menor inflação, bem como do maior salário mínimo real e das condições favoráveis do mercado de trabalho."