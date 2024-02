Nova empresa fruto da fusão Arezzo-Soma será estruturada sem pressa, diz Alexandre Birman

A empresa formada com a associação da Arezzo e o Grupo Soma será estruturada ao longo deste ano, sem pressa, segundo Alexandre Birman, da Arezzo e presidente-executivo da nova companhia. O cronograma da operação prevê assembleias gerais extraordinárias para a aprovações no primeiro semestre deste ano. A data limite definida foi o fim do primeiro semestre de 2025. Falando nas melhoras operacionais que a incorporação trará, Birman citou a troca de experiências nas gestões de plantas industriais e canais de vendas. Um dos focos iniciais será a expansão da categoria calçados nas marcas Farm, Animale e Hering. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outro ponto será a otimização de franquias Hering, além do desenvolvimento deste canal na Farm, de acordo com Birman. "Nos tornamos o maior agente de franquias do Brasil."

A nova companhia vai ter quatro verticais. A de calçados e acessórios femininos ficará sob o comando de Luciana Wodzik. Hering será uma vertical independente, com Thiago Hering como presidente-executivo. Como já anunciado, Roberto Jatahy, do Soma, será líder da vertical de vestuário feminino e Rony Meisler, de vestuário masculino. A nova marca deve ser apresentada nos próximos quatro meses. Segundo Roberto Jatahy, a expansão do mercado endereçável está nos planos - "o sonho é ser uma empresa global". Os executivos disseram que o novo grupo é o maior da moda na América Latina. São 34 marcas, com 2.057 lojas, sendo 1.520 franquias. Hering

Um dos atuais desafios do Soma, que é integrar a marca Hering, vai ter apoio com a chegada da Arezzo. "Hering tem uma alavanca que é o reposicionamento de marca, e o time do Birman vai ajudar nisso", afirmou Jatahy. Birman disse que o legado da família Hering, sobretudo o parque industrial, é um dos ativos de grande valor na operação. "Pretendo dedicar boa parte do meu tempo como CEO do grupo em Blumenau [onde é a sede da Hering]." Valores das sinergias

A Arezzo e o Grupo Soma não confirmaram valores de sinergias para a associação das companhias, anunciada nesta segunda-feira. Na semana passada, veículos jornalísticos informaram que o valor seria de R$ 4,5 bilhões, segundo fontes próximas à negociação. O presidente-executivo da Arezzo, que comandará o grupo a ser formado com a fusão, não confirmou a cifra, mas disse que ela "não assusta". Enquanto o ano de 2024 será de estruturação das bases da nova empresa, o início da captura das sinergias deve ser em 2025, segundo Birman. A Arezzo contratou consultoria da Bain & Company para avaliar as sinergias. De acordo com Rafael Sachete, diretor financeiro da Arezzo, o trabalho foi feito ao longo de seis meses. "Não vamos falar de números, mas são sinergias importantes. A maior sinergia é sempre a de receitas. A gente vai economizar, pela nossa margem bruta isso é importante, mas se a gente conseguir aumentar as vendas a conta estará muito bem paga", disse.