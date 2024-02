Mensagem de Lula ao Congresso traz projeção de convergência da inflação para centro da meta

O boletim Focus do Banco Central, por exemplo, que traz expectativas dos analistas do mercado financeiro, fala em 3,81% neste ano. Há quatro semanas, a expectativa era de 3,9%.

A mensagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Congresso Nacional, entregue nesta segunda-feira, 5, diz projetar uma convergência da inflação para o centro da meta de 3% ao ano. A estimativa está em desacordo com outras disponíveis.

Atividade

Na mensagem entregue ao Congresso, Lula diz que o crescimento de 2024 terá maior contribuição da demanda doméstica. "O crescimento em 2024 deverá ter maior contribuição da demanda doméstica, puxada por fatores como crescimento real do salário mínimo; políticas sociais de transferência de renda; Plano de Transformação Ecológica; investimentos do Novo PAC; continuidade da retomada dos financiamentos dos bancos públicos; dinamismo do mercado de trabalho; melhoria da renda real; novos cortes na taxa Selic, além do otimismo no ambiente de negócios fruto da construção do Governo no ano passado", declara Lula no documento.

"Políticas implementadas em 2023 deverão contribuir para o crescimento em 2024, especialmente o movimento de redução dos juros, a ampliação do mercado de trabalho e o aumento nas concessões de crédito como resultado do 'Desenrola Brasil', afirma o texto do presidente da República.