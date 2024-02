Governo foi surpreendido com proposta de autonomia financeira do BC, diz ministra da Gestão

O governo Lula foi surpreendido pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que confere autonomia financeira ao Banco Central (BC) e ainda não tem uma posição fechada sobre o texto. A informação é da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, que será responsável por levantar os prós e contras do projeto e levar o balanço à cúpula do Palácio do Planalto e da equipe econômica.

A PEC foi apresentada pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), com o apoio de parlamentares da oposição e do presidente do BC, Roberto Campos Neto - o que irritou as lideranças do PT e do governo.

"O governo foi meio surpreendido pela proposta", admitiu Dweck. "Estamos discutindo e vendo as implicações, mas ainda não tem uma posição (fechada)." Pelo texto, o BC terá "autonomia de gestão administrativa, contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial sob supervisão do Congresso". Ou seja, passaria a funcionar, do ponto de vista fiscal, como uma empresa pública.