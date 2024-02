Em mensagem ao Congresso, Lula diz que crescimento de 2024 terá maior demanda doméstica

A mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso Nacional na volta dos trabalhos do Legislativo, nesta segunda-feira, 5, afirma que o crescimento de 2024 terá maior contribuição da demanda doméstica. A mensagem é um documento entregue pelo governo ao Congresso no fim do recesso e foi levada para os deputados e senadores pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

"O crescimento em 2024 deverá ter maior contribuição da demanda doméstica, puxada por fatores como crescimento real do salário mínimo; políticas sociais de transferência de renda; Plano de Transformação Ecológica; investimentos do Novo PAC; continuidade da retomada dos financiamentos dos bancos públicos; dinamismo do mercado de trabalho; melhoria da renda real; novos cortes na taxa Selic, além do otimismo no ambiente de negócios fruto da construção do Governo no ano passado", declara Lula no documento.

"Políticas implementadas em 2023 deverão contribuir para o crescimento em 2024, especialmente o movimento de redução dos juros, a ampliação do mercado de trabalho e o aumento nas concessões de crédito como resultado do 'Desenrola Brasil', afirma o texto.