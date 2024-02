Eduardo Saverin amplia vantagem como brasileiro mais rico após balanço da meta

Eduardo Saverin, co cofundador do Facebook, ampliou sua vantagem como o brasileiro mais rico no ranking da revista Forbes. Nesta segunda-feira, 5, a lista em tempo real mostra Saverin com patrimônio estimado em US$ 25,5 bilhões. A segunda colocada, Vicky Safra e família, têm fortuna estimada em US$ 18,2 bilhões.

O patrimônio de Saverin foi impactado positivamente após a Meta, dona de Facebook, Instagram e Whatsapp, divulgar na semana passada que registrou lucro líquido de US$ 14,02 bilhões, alta de mais de três vezes em relação ao mesmo período de 2022. A Meta também anunciou que pagará dividendos pela primeira vez.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na sexta-feira, 2, as ações da empresa avançaram 20,3% e fecharam na máxima histórica, atingindo um valor de mercado de US$ 1,22 trilhão, de acordo com o site Companies Market Cap, ainda em reação ao anúncio de dividendos. Só no pregão de sexta-feira, o valor de mercado cresceu cerca de US$ 200 bilhões. Segundo a Forbes, Saverin ainda obtém a maior parte de sua riqueza de sua pequena participação na Meta.