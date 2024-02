Dólar fecha em alta com fala de Powell e dados dos EUA

Após encerrar a semana passada com ganhos de 1,17%, o dólar à vista voltou a subir nesta segunda-feira, 5, alinhado ao movimento externo de fortalecimento da moeda americana e de avanço das taxas dos Treasuries. Dados do setor de serviços dos EUA e declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afastaram as chances de início de corte de juros em março e reduziram a magnitude da flexibilização monetária esperada para este ano, castigando divisas emergentes. Por aqui, o retorno do Congresso aos trabalhos após o recesso parlamentar e as negociações da agenda econômica, em meio a rusgas entre o governo Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foram apenas monitorados.

Em alta desde a abertura dos negócios, o dólar à vista superou a barreira técnica e psicológica de R$ 5,00 ainda pela manhã e renovou máximas no início da tarde, quando alcançou R$ 5,0181. Operadores afirmam que prováveis movimentos de zeragem parcial de posições "vendidas" no mercado futuro por parte de fundos locais para limitação de perdas (stop loss) teriam turbinado a cotação da divisa. Ao longo da tarde, com o mercado tecnicamente já mais acomodado e certa moderação da alta da moeda americana no exterior, o dólar voltou a ser negociado abaixo de R$ 5,00. No fim do dia, a divisa avançava 0,27%, cotada a R$ 4,9818 - ainda no maior valor de fechamento desde 22 de janeiro (R$ 4,9873).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sócio e diretor de gestão da Azimut Brasil Wealth Management, Leonardo Monoli, observa que houve um ajuste da posição de fundos locais no mercado futuro que ajudou a impulsionar o dólar para perto de R$ 5,00. Na semana passada, esses fundos compraram cerca de US$ 3 bilhões em dólar futuro, reduzindo parte de sua expressiva posição "vendida" em moeda americana que ainda carregam. No fim do ano passado, esses fundos chegaram a estar "vendidos" em cerca de US$ 16 bilhões, posição construída por conta do otimismo com a possibilidade de o Fed iniciar o ciclo de cortes de juros em março, diante da expectativa de moderação da atividade nos EUA.