Déficit em conta corrente soma US$ 28,616 bilhões em 2023, afirma BC

Pela metodologia do Banco Central, a balança comercial registrou saldo positivo de US$ 80,518 bilhões em 2023, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 37,597 bilhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 72,417 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou negativo em US$ 30,944 bilhões.

O número da conta corrente em 2023 ficou um pouco melhor que a mediana do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que apontava para déficit de US$ 29,300 bilhões. O intervalo ia de déficit de US$ 35,400 bilhões a US$ 21,900 bilhões.

O resultado das transações correntes ficou negativo em US$ 28,616 bilhões em 2023, o equivalente a 1,32% do Produto Interno Bruto (PIB), informou nesta segunda-feira, 5, o Banco Central (BC). Este é o melhor desempenho anual desde 2020, quando o saldo foi negativo em US$ 28,207 bilhões. Em 2022, o resultado foi deficitário em US$ 48,253 bilhões - dado agora revisado pelo BC.

A estimativa do BC era de déficit na conta corrente de US$ 26 bilhões em 2023, conforme o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.

Dezembro

O resultado das transações correntes ficou negativo em US$ 5,834 bilhões em dezembro. Trata-se do melhor desempenho para o mês desde 2019, quando o saldo foi negativo em US$ 5,766,7 bilhões. Em novembro, o resultado foi deficitário em US$ 1,553 bilhão.

O número da conta corrente em dezembro ficou melhor do que a mediana do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que apontava para déficit de US$ 7,400 bilhões. O intervalo ia de déficit de US$ 13,200 bilhões a superávit de US$ 300 milhões.

Pela metodologia do Banco Central, a balança comercial registrou saldo positivo de US$ 7,279 bilhões em dezembro, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 3,753 bilhões. A conta de renda primária também ficou deficitária, em US$ 9,301 bilhões. No caso da conta financeira, o resultado ficou negativo em US$ 6,155 bilhões.