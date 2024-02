Conab e Itaipu firmam parceria para reforma de armazéns públicos no PR e em MS

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Itaipu Binacional firmaram uma parceria para reforma e modernização dos armazéns da companhia no Paraná e em Mato Grosso do Sul. As unidades contempladas no acordo são os armazéns de Ponta Grossa, Cambé e Rolândia, no Paraná, e em Maracaju (MS), informou a Itaipu em nota. Nesta segunda-feira, durante ato no Show Rural Coopavel, feira agropecuária que começou nesta segunda-feira, 5, em Cascavel (PR), a Conab, a Itaipu e representantes dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura assinaram uma carta de interesse para a parceria.

Os valores envolvidos na parceria não foram detalhados pela Conab ou pela Itaipu. O acordo está em fase de entendimento inicial, segundo a assessoria da Conab.

A parceria vai possibilitar a reforma, modernização e aumento da capacidade dos armazéns da Conab nos dois Estados, segundo o presidente da companhia, Edegar Pretto.