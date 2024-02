Cielo tem lucro líquido de R$ 480,8 mi no 4º trimestre de 2023; queda de 1,9% em um ano

A Cielo, maior empresa de maquininhas de cartões do Brasil, encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido recorrente de R$ 480,8 milhões, de acordo com balanço publicado nesta segunda-feira, 5. O resultado foi 1,9% menor que o registrado no mesmo período de 2022, e 5,3% maior que o do terceiro trimestre do ano passado. Em 2024, o lucro recorrente somou R$ 1,864 bilhão, aumento de 26%.

De acordo com a Cielo, 2023 representou "mais marco na retomada de lucratividade", com uma agenda de excelência operacional e busca de mais eficiência. Nesse ambiente, a margem líquida da credenciadora terminou em 23%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 999,6 milhões em termos consolidados, o que representou uma alta de 9,3% no intervalo de um ano. Na comparação com o trimestre anterior, a expansão foi de 0,8%.