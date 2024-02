Bolsas de NY fecham em baixa após Powell e dados retardarem expectativa de juros menores

As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta segunda-feira, 5, diante da alta do rendimento dos Treasuries com a expectativa por um Federal Reserve (Fed) mais cauteloso no processo de relaxamento monetário. O Dow Jones perdeu quase 275 pontos em uma realização da máxima histórica de fechamento na sexta-feira. O ambiente de baixa propensão ao risco foi reforçado pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que afastou ainda mais as chances de uma redução da taxa de juros em março. Resultados fracos do McDonald's ajudaram a pesar. Do lado oposto, a Caterpillar disparou com balanço. A Nvidia foi impulsionada a novo recorde depois que o Goldman Sachs elevou o preço-alvo e colocou a empresa em uma seleta lista de ações.

O Dow Jones cedeu 274,30 pontos (-0,71%), aos 38.380,12 pontos. O S&P 500 recuou 15,80 pontos (-0,32%), aos 4.942,81 pontos. O Nasdaq registrou baixa de 31,27 pontos (-0,20%), aos 15,597,68 pontos.

Em entrevista veiculada ontem à noite na rede americana CBS, Powell manteve a sinalização de três cortes de juros este ano e afastou as chances de uma redução em março diante de dados recentes sólidos da economia norte-americana. Hoje, duas leituras de índices de gerentes de compras (PMI) apontaram resiliência do setor de serviços nos EUA. Na pesquisa do Instituto para Gestão da Oferta (ISM), em particular, o componente de preços pagos registrou, em janeiro, o maior aumento mensal desde agosto de 2012.