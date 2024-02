Bancos reportam padrões mais rígidos e demanda fraca em empréstimos a empresas, revela Fed

Os bancos dos Estados Unidos afirmam que havia padrões mais rígidos e menor demanda por empréstimos comerciais e industriais para companhias de todos os tamanhos, no quarto trimestre. Além disso, reportavam padrões mais rígidos e menor demanda para todas as categorias de empréstimos no setor imobiliário comercial, mostra a pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 5, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em seu relatório Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices (SLOOS).

Em relação a empréstimos para pessoas físicas, os bancos, no geral, reportavam que os padrões de empréstimos tiveram um aperto em todas as categorias do setor imobiliário residencial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pesquisa também aponta que os empréstimos para cartões de crédito, automóveis e outros empréstimos para consumo recuaram no período no país.