Famílias chinesas não estão mais comprando ações, dificultando retomada do mercado local

O pessimismo em relação ao mercado de ações tem tomado conta das famílias chinesas, em meio à perda conjunta de US$ 6 trilhões registrada pelas bolsas da China e de Hong Kong desde o pico mais recente, há três anos. Segundo especialistas e investidores, as tentativas do governo para evitar as perdas do mercado chinês, como a restrição a operações de venda a descoberto, pouco têm feito para conter a tendência negativa.

O sentimento no país - entre investidores, empresas estrangeiras e consumidores - foi destruído pela onda devastadora de cautela e pessimismo após décadas de rápido crescimento na segunda maior economia do mundo.

Uma grande proporção de pessoas físicas chinesas investe diretamente nos seus mercados acionários em comparação com o Ocidente, onde dominam os investidores institucionais profissionais. Com isso, há muita exposição direta de cidadãos comuns com pouco conhecimento dos caprichos do mercado.