Exposição bancária ao setor imobiliário comercial dos EUA varia em nível regional e global

Muitos dos problemas identificados no mercado imobiliário - como as baixas taxas de ocupação dos edifícios de escritórios e o desafio das taxas de juros mais altas sobre o refinanciamento - não estão uniformemente distribuídos pelos Estados Unidos, o que afeta de modo diferente credores regionais e internacionais. Não é coincidência que dois bancos que reacenderam as preocupações com os empréstimos imobiliários nos últimos dias sejam um sediado na região de Nova York, o New York Community Bancorp, e um sediado no Japão, o Aozora Bank.

As tendências recentes de empréstimos ilustram essa divisão. No primeiro semestre de 2023, os bancos internacionais representaram 25% das origens de empréstimos para escritórios nos distritos comerciais centrais dos EUA, em comparação com 17% para bancos regionais e locais, de acordo com o MSCI Real Assets. Por outro lado, os bancos regionais e locais fizeram 54% dos empréstimos nesse período para escritórios médicos e 45% para escritórios suburbanos - contra 2% e 6% dos bancos internacionais, respectivamente.

Na Aozora, os empréstimos imobiliários em risco identificados estavam concentrados nas grandes cidades. Dos 21 empréstimos para escritórios inadimplentes nos EUA, com US$ 719 milhões em aberto, que o banco divulgou na semana retrasada, as maiores parcelas por cidade foram de US$ 171 milhões em Chicago e US$ 127 milhões em Los Angeles.