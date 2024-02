Transportadora de gás NTS prepara emissão de R$ 8 bilhões em debêntures

A Nova Transportadora do Sudeste (NTS) pretende captar nas próximas semanas R$ 8 bilhões por meio de uma emissão de debêntures voltada a investidores institucionais. A oferta da NTS será feita em três séries e com vencimento final em dez anos. O montante supera os R $ 7 bilhões captados pela Eletrobras no ano passado, na maior captação já realizada no mercado de renda fixa do Brasil.

Os recursos captados serão aplicados em um fundo exclusivo, que adquirirá R$ 8,6 bilhões em notas a

serem emitidas pelos acionistas da NTS - os principais acionistas da empresa hoje são um fundo Nova

Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, gerido pela Brookfield Asset

Management, que detém 91,5% das ações, e a Itaúsa, com 8,5%. A transação estruturada prevê o uso do

fluxo de dividendos aos acionistas como a principal fonte de pagamento da emissão.

A Fitch Ratings atribuiu nesta semana o Rating Nacional de Longo Prazo AAA(bra) à proposta de sexta

emissão. A agência de avaliação de risco classifica a NTS com o Rating Nacional de Longo Prazo AAA

(bra), com perspectiva estável. A instituição afirma que o rating reflete o modelo de negócios da

companhia, considerado "sólido", tendo em vista a característica monopolista, e os contratos de

longo prazo sem risco volumétrico e com uma estrutura de garantias, que proporcionam proteção das

receitas e margens elevadas.