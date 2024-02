Etanol tem maior alta na semana e sobe em média R$ 0,18 no Ceará

Na semana em que passaram a vigorar as novas alíquotas de ICMS, combustíveis derivados do petróleo oscilaram entre a estabilidade e a redução de preços, por outro lado

O valor mais alto do combustível foi encontrado no município de Crateús, a R$ 5,75, enquanto o preço mais em conta foi verificado em Juazeiro do Norte: R$ 3,79. Os dados são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço médio do litro do etanol no Ceará subiu 4,4% na semana encerrada neste sábado, 3 de fevereiro, passando de R$ 4,05 para R$ 4,23.

O biocombustível derivado da cana-de-açúcar foi o único a apresentar elevação no preço médio no Estado, apesar do aumento na alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aplicado sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha, que passou a vigorar na última quarta-feira, 1º de fevereiro.

A gasolina comum, por exemplo, ficou com valor médio estável de R$ 5,91 por litro, na comparação entre a semana encerrada no dia 27 de janeiro e a semana encerrada neste sábado. O maior valor do combustível foi encontrado em Itapipoca, R$ 6,24, já o menor preço foi registrado em Juazeiro do Norte, R$ 5,49. Já a gasolina aditivada teve queda no preço médio por litro no Estado, passando de R$ 6,10 para R$ 6,03, o que representa uma redução de 1,1% em sete dias.

O preço médio do litro do diesel comum teve queda ainda mais expressiva, de 1,4%, passando de R$ 6,13 para R$ 6,04. Já o diesel S-10, o mais consumido no País, teve redução modesta de 0,3%, passando de R$ 5,95 para R$ 5,93, o litro. O menor valor encontrado foi registrado em Maracanaú, R$ 5,43 e o maior preço foi observado em Juazeiro do Norte, R$ 6,59.

A queda mais expressiva, contudo, foi verificada no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, que teve redução de valor médio da ordem de 5,2%, passando de R$ 104,13, o botijão de 13 kg, para R$ 98,66. A reportagem apurou que algumas distribuidoras fizeram promoções ao longo dos dias que antecederam a aplicação da nova alíquota de ICMS.

Vale pontuar, também, que o número de postos pesquisados pela ANP no Ceará aumentou na última semana. No caso do etanol, que teve a maior alta, enquanto 74 postos foram consultados na semana que se encerrou em 27 de janeiro, 148 foram visitados na semana que se encerrou neste sábado.

Já no caso do GLP, que teve a maior redução, foram visitadas 67 revendedoras na semana que compreendeu os dias 21 e 27 de janeiro e 123 revendedoras na semana que compreendeu o período entre 28 de janeiro e 3 de fevereiro.