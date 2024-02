Desinflação pode permitir 2ª rodada de redução da Selic em 2025, mas fiscal é risco

A continuidade do processo de desinflação no País pode permitir uma segunda rodada de redução da Selic em meados de 2025. A estimativa ganha força com a perspectiva de uma diretoria do Banco Central mais amena quanto ao controle dos preços a partir do ano que vem. Uma trajetória ruim das contas públicas, no entanto, representa um risco no cenário, segundo economistas ouvidos pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Levantamento Projeções Broadcast publicado semana passada revelou que, de 53 instituições financeiras que veem o fim do atual ciclo de cortes da taxa básica de juro ainda em 2024, ao menos 51% projetam uma Selic menor ao fim de 2025. Entre as 27 que adotam essa premissa, o intervalo de projeções para a taxa varia de 8% a 10% ao fim da atual rodada de reduções e de 7,50% a 9,75% no término do ano que vem.

"À medida que tivermos uma inflação mais estável, próxima de 3,5%, e com o risco fiscal relativamente controlado, haverá espaço para um ajuste residual da Selic em 2025", diz a economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória. Ela prevê que o ciclo atual de cortes acabe em dezembro, em 8,5%, mas que ao longo do próximo ano o juro caminhe para o nível de equilíbrio, que calcula em 8,0%.