Concurso Nacional: com mais de 1,3 milhão de inscritos, prazo termina no dia 9

Com mais de 1,3 milhão de inscritos, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) terminam no dia 9 de fevereiro.

Ao total, o certame irá selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos. Veja abaixo mais detalhes.

Concurso Nacional: quando será a prova?

A prova será realizada no dia 5 de maio, em dois turnos, com ampliação dos locais de prova para 220 cidades (anteriormente eram 217), localizadas em todas as Unidades da Federação.