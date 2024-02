Ações da Petrobras batem recorde histórico no mercado financeiro

A Petrobras alcançou nesta quinta-feira, 1º, um recorde histórico no mercado financeiro. A empresa registrou o maior valor de suas ações e de mercado de todos os tempos. As ordinárias fecharam a sessão, cotadas a R$ 42,96 e as preferenciais, a R$ 41,57.

O valor de mercado da companhia chegou ao patamar de R$ 552 bilhões, o maior desde 18 de outubro de 2023, quando chegou a marca de R$ 525,099 bilhões em market cap.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirma que o recorde de valor da companhia coroa o trabalho feito ao longo de todo o primeiro ano de nova gestão, iniciada em janeiro de 2023.