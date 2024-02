Petróleo fecha em queda de cerca de 2% e tem perda semanal, com incerteza sobre alívio em juros

Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda de cerca de 2% nesta sexta-feira, em linha com o movimento de outras commodities industriais, diante do dólar forte à medida que os mercados reduzem a aposta em corte da taxa de juros em março e já começam a questionar se o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) terá condições de começar o ciclo em maio. O realinhamento das expectativas refletiu dados fortes de emprego e sentimento do consumidor nos EUA, após uma semana marcada por sinalizações de cautela por parte do presidente do banco central dos EUA, Jerome Powell.

O barril do WTI para março cedeu 2,09% (US$ 1,54), a US$ US$ 72,27 o barril, na New York Mercantile Exchange. O contrato do Brent para abril recuou 1,74% (US$1,37), a US$ 77,33, na Intercontinental Exchange (ICE). No comparativo semanal, os contratos cederam 7,35% e 6,77%, respectivamente.

O índice DXY, que mede o dólar ante seis moedas fortes, se apreciava 0,85%, a 103,92, à tarde.