Para IBGE, alta na produção extrativa garantiu indústria no campo positivo em 2023

O aumento da produção na indústria extrativa ao longo de 2023 foi o que garantiu o desempenho positivo do setor no ano passado, quando avançou 0,2% no acumulado dos 12 meses. A afirmação é de André Macedo, gerente da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF), divulgada nesta sexta-feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O setor extrativo foi o que garantiu a indústria no campo positivo em 2023. Foi a principal influência positiva entre as 25 atividades pesquisadas, sobretudo em função da maior produção de minério de ferro e de petróleo", diz Macedo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o levantamento do IBGE, as indústrias extrativas acumularam alta de 7,0% na produção nos 12 meses até dezembro. Naquele mês especificamente, houve alta de 2,2% para a atividade na comparação com novembro. Com isso, a indústria extrativa alcançou patamar 13,1% acima do pré-pandemia, em fevereiro de 2020.