Para FMI, Fed mostra que trabalho de conter inflação não terminou, mas está perto

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou que a postura do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) "reconhece que o trabalho ainda não está concluído" no controle da inflação, "mas que estamos perto do fim". Segundo ela, o início do processo de relaxamento "é uma questão de meses".

Georgieva tratou do assunto durante entrevista a repórteres na quinta-feira, que teve a transcrição divulgada pelo site do Fundo. Segundo ela, o momento do relaxamento monetário nos EUA "é muito importante". "Não muito cedo, mas também não muito tarde", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A autoridade disse que a equipe do Fundo avaliou contextos anteriores e sua conclusão foi que o risco de um relaxamento prematuro é mais alto do que o de "ficar levemente para trás", já que um relaxamento prematuro pode "reverter ganhos com impacto mais significativo na confiança, tanto do consumidor quanto do investidor, e também antecipa como a inflação pode parecer no futuro".