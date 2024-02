Ouro fecha em queda, ante dólar forte no exterior, mas mantém nível de US$ 2 mil

O ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 2, em quadro de dólar forte no exterior e salto nos rendimentos dos Treasuries, após dados de emprego nos Estados Unidos fortalecerem perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manterá juros restritivos por tempo prolongado. Entretanto, o metal precioso segurou ganhos semanais, consolidando preços em torno do nível de US$ 2 mil.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para maio fechou em queda de 0,84%, a US$ 2.053,70 por onça-troy. Na comparação semanal, o contrato avançou 1,80%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ouro manteve nesta sexta a trajetória de consolidação, como classificado pelo Goldman Sachs, com o dólar forte e a alta robusta nos juros dos Treasuries, rivais do metal precioso no segmento de ativos seguros.