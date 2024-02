Obras em espigão da Beira Mar começam até junho, confirma Beach Park

"Já demos entrada em todo processo de licenciamento e estamos aguardando a licença. Em paralelo fizemos revisões do projeto, o que é natural, e aí estamos avançando neste sentido", afirma o CEO do grupo Beach Park ao O POVO .

As obras para instalação de atrações turísticas nos espigões da avenida Beira-Mar devem iniciar até o fim do semestre . A confirmação foi dada pelo CEO do grupo Beach Park, Murilo Paschoal .

Murilo destaca que o cronograma das obras nos espigões deve ser acelerado e que a entrega vai ocorrer até o fim do ano.

Como o Beach Park irá atuar nas obras dos espigões da Beira-Mar

O grupo Beach Park faz parte do Consórcio Píer Beira-Mar junto do Grupo Social Clube (dono de restaurantes como Santa Grelha). O contrato de concessão foi assinado em agosto de 2023.

Concessão dos espigões da Beira-Mar prevê melhorias urbanísticas na área Crédito: Divulgação/SDE

A previsão inicial para início das obras - na época do anúncio da parceria público-privada - era de que a primeira fase de obras fossem iniciadas logo nas primeiras semanas de 2024 e finalizadas por volta de agosto.

Naquela oportunidade, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), exaltou o projeto e o seu casamento com o entorno, do projeto "Beira-Mar de Todos". Segundo Sarto, com os espigões se transformando em píers, a orla de Fortaleza será a "mais bonita do Brasil".

"Vamos, com o Grupo Beach Park e com o Social Clube, adicionar gastronomia, convívio e estamos desenvolvendo esportes náuticos, para canoagem e nadadores (também na região)", afirmou.