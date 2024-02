Na contramão de NY, Ibovespa cai 1,01%, a 127,1 mil, e recua 1,38% na semana

Aqui, as principais ações recuaram em bloco nesta última sessão da semana, à exceção de bem poucos nomes, como Gerdau (PN +2,38%) e Metalúrgica Gerdau (PN +1,52%), estimuladas por recomendação elevada de 'neutra' para 'compra', na avaliação do Goldman Sachs. Na ponta perdedora do Ibovespa, destaque para Cogna (-6,94%), Casas Bahia (-6,01%) e PetroReconcavo (-4,77%). No lado oposto, além das duas ações de Gerdau, Azul (+3,62%), Carrefour (+1,39%) e Eztec (+1,24%) - apenas 15 dos 87 papéis da carteira teórica do índice conseguiram evitar perdas na sessão.

O Ibovespa acumulou perda de 1,38% nesta semana de transição de mês, mais do que devolvendo o avanço de 1,04% na semana anterior que se mantém, até aqui, como a única de desempenho positivo neste começo de 2024. Assim, no ano, as perdas do Ibovespa chegam agora a 5,22%, com baixa de 0,45% no agregado das duas primeiras sessões de fevereiro.

O desempenho negativo do petróleo e do minério de ferro nesta sexta-feira resultou em retração tanto para Petrobras (ON -1,47%, PN -1,30%) como para Vale (ON -2,03%). Também entre as blue chips, poucas ações de bancos conseguiram se decolar do tom negativo que prevaleceu ao longo do dia, com leve alta de 0,15% (Itaú PN) e de 0,13% (Bradesco PN) no fechamento da sessão.

Em relatório mensal sobre a Bolsa brasileira em janeiro - intervalo em que o Ibovespa cedeu 4,79% ante as máximas históricas do fim de dezembro -, o head de research da Guide Investimentos, Fernando Siqueira, aponta que "a queda só não foi maior por conta de alguns nomes com peso elevado no índice, como Petrobras, Ultrapar e Banco do Brasil, que apresentaram alta no mês".

"Empresas menores e cíclicas tiveram queda muito maior do que a do Ibovespa. Acreditamos que a queda reflete a piora nas perspectivas de corte de juros ao redor do mundo, particularmente nos EUA (e também uma expectativa pouco realista de cortes implícita nos preços anteriormente)", acrescenta o relatório.

"O fluxo de investidores estrangeiros ficou negativo no mês, refletindo esta deterioração marginal no cenário", acrescenta Siqueira, referindo-se também ao fato de as taxas de juros de mercado terem apresentado alta sensível em janeiro, "o que favoreceu empresas de valor - como produtores de commodities e bancos - e pressionou as de crescimento - como saúde, educação, e-commerce". "A alta de juros favoreceu a fuga de investidores estrangeiros: após uma entrada grande de recursos externos em novembro e dezembro, janeiro foi marcado por resgates na B3."

Principal divulgação na agenda desta sexta-feira, o payroll de janeiro nos Estados Unidos contém ruídos e não pode ser lido como um relatório de empregos forte, segundo o economista-chefe do JPMorgan, Bruce Kasman. Ainda assim, joga um "balde de água fria" quanto a março como possível começo da flexibilização monetária por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), acrescenta o economista, relata de Nova York a correspondente Aline Bronzati, do Broadcast.

A probabilidade de a taxa de juros ser mantida pelo Federal Reserve foi reforçada para março com a rodada de dados divulgados nesta sexta-feira nos EUA - ontem, estava em 62% e subiu hoje para 79,5%. Os indicadores mexeram ainda com as apostas para maio, com crescimento da chance de o patamar também seguir inalterado, ainda que a chance de início do alívio continue como o desfecho mais provável para a reunião do quinto mês do ano - hoje, possibilidade de corte estimada em 71,2%, ante 93,8% no quadro que prevalecia ontem para maio, de acordo com dados da CME.