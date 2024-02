Linha do BNDES com taxa fixa em dólar para crédito rural tem dotação ampliada em R$ 4 bi

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um conjunto de medidas que ampliam o alcance e melhoram as condições de crédito para o setor agropecuário. O banco vai aumentar em R$ 4 bilhões a linha com taxa fixa em dólar para crédito rural, conforme havia antecipado o Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), e em R$ 2 bilhões para crédito de cooperativas.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que as medidas divulgadas reforçam o compromisso do banco de promover a inclusão financeira e oferecer melhores condições de financiamento ao agronegócio.

"Sob orientação do presidente Lula, essas iniciativas reforçam o apoio via cooperativas de crédito e ampliam recursos para a linha BNDES Crédito Rural com taxa fixa em dólar, estimulando a realização de investimentos e a competitividade no setor, especialmente junto a pequenos empresários e produtores rurais", disse em nota antes do início do evento, na sede do banco no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira.