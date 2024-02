Juros: taxas sobem junto com retorno dos Treasuries após dado de emprego forte nos EUA

A semana terminou com alta nos juros futuros e ganho de inclinação para a curva, tanto em relação a ontem quanto a sexta-feira da semana passada, uma vez que as taxas longas subiram em maior magnitude que as demais. O relatório de emprego norte-americano de janeiro atropelou as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve no curto prazo, trazendo forte ajuste na curva dos Treasuries, o que contaminou juros e câmbio no Brasil.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 9,965%, de 9,934% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 subiu de 9,60% para 9,68%. O DI para janeiro de 2027 terminou cm taxa de 9,83% (de 9,74%) e a do DI para janeiro de 2029 avançou a 10,28%, de 10,18%.

Não só a criação de vagas (353 mil) do payroll superou, e muito, o teto das estimativas (290 mil) do mercado, como também os salários subiram mais do que apontava a mediana das previsões. A taxa de desemprego não subiu a 3,8% como esperado, mas sim se manteve em 3,7%.