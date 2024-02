Hortaliças têm queda de 24,10% em índice de preços do Ceará

Articulista quinzenal do O POVO

As chamadas hotaliças fruto registraram queda de 24,10% no acumulado dos meses de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024. O recuo foi apresentado no Índice de Preços da Ceasa Ceará (IPCE).

O levantamento é do Núcleo de Economia e Estatística (Nuece) e Sistema de Informação de Mercado Agrícola (Sima) da Ceasa-CE, e calcula a variação de preços nos cinco principais setores de comercialização da Central de Abastecimento. São cerca de 70 itens analisados.

O índice aponta que no mesmo período houve alta nos setores de raiz bulbo e rizoma (37,75%), folha flor e haste (33,45%), frutas (13,54%) e cesta básica (0,25%). No geral, o aumento registrado foi de (7,55%).