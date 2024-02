FMI projeta alta de 4,6% no PIB da China em 2024, de 4,0% em 2025, 3,8% em 2026 e 3,6% em 2027

O Fundo Monetário Internacional (FMI) publica nesta sexta-feira, 2, relatório com a conclusão de uma missão de consultas com a China, no âmbito do Artigo IV dos regimentos da instituição internacional. O Fundo projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês cresça 4,6% em 2024 e 4,0% em 2025. O resultado para este ano repete o da atualização de projeções globais divulgada em 30 de janeiro pelo Fundo, enquanto o para 2025 mostra leve mudança, já que no documento do dia 30 apontava para avanço de 4,1%.

O FMI espera ainda crescimento de 3,8% em 2026 no PIB da China, de 3,6% em 2027 e de 3,4% em 2028. Segundo o Fundo, o crescimento do país está "em geral em linha" com a meta das autoridades de cerca de 5%. A recuperação é puxada pela demanda doméstica, em particular pelo consumo privado, e auxiliado por políticas macroeconômicas, entre elas um relaxamento maior da política monetária, aponta.

O FMI menciona também isenção fiscal para consumidores, gastos fiscais e auxílio para vítimas de desastres naturais como estímulos. Ainda em 2024, a fraqueza do setor imobiliário deve pesar, com a demanda externa "contida". No médio prazo, o crescimento chinês deve ter declínio gradual, com ventos contrários da fraca produtividade e do envelhecimento populacional.