FMI diz que não discute novo pacote com Argentina e elogia 'ação decidida' do novo governo

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, elogiou a "ação decidida" do novo governo da Argentina, sob Javier Milei, para enfrentar problemas econômicos do país. Na avaliação dela, a administração atual tem "mais ambição do que temos visto nos últimos anos".

"Milei foi eleito com base em dizer a todos que será muito duro e será de fato", comentou a dirigente, sobre o ajuste econômico a ser feito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela lembrou que a inflação no país está em três dígitos e que praticamente não há reservas, enquanto os níveis de pobreza crescem.