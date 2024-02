Dólar passa a rodar perto da estabilidade após cair mais cedo em linha com o exterior

O dólar passou a rodar perto da estabilidade na manhã desta sexta-feira, 2, após cair mais cedo em linha com o exterior. O ajuste de baixa perdeu força frente o real e outros pares emergentes, como peso mexicano, diante da alta dos juros dos Treasuries e após a queda de 2,23% do minério de ferro na China. Os investidores estão no aguardo do driver do dia, o relatório de empregos, payroll, dos Estados Unidos em janeiro, que deve guiar as apostas sobre o início do corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) neste ano.

A produção industrial brasileira subiu 1,1% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, divulgou mais cedo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio no teto das projeções de analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma queda de 0,3% a alta de 1,1% com mediana positiva de 0,2%. Em relação a dezembro de 2022, a produção subiu 1,0%, ante mediana negativa esperada de 0,3%. Nessa comparação, sem ajuste, as estimativas variavam de um recuo de 1,8%% a alta de 1,2%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,46% em janeiro, de 0,38% de dezembro e de 0,34% na terceira quadrissemana do mês passado, praticamente no teto das previsões do Projeções Broadcast, de +0,47%. No período de 12 meses até janeiro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 2,98%, abaixo dos 3,15% de 2023.