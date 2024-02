Chance de manutenção de juros nos EUA em março e maio cresce após dados de Michigan

A probabilidade de a taxa de juros ser mantida inalterada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aumentou em março com a rodada de dados fortes divulgados nesta sexta-feira nos EUA. Os indicadores mexeram ainda com as apostas para maio, com crescimento da chance de o patamar seguir inalterado, ainda que a chance de início do alívio continue como o desfecho mais provável do encontro.

A chance de a taxa seguir na faixa de 5,25% a 5,50% em março subiu para 78,5%, ante 62,0% ontem, enquanto a tese de um corte caiu para 21,5%, de 38%, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group.

Para a reunião seguinte de maio, a ideia de taxa inalterada cresceu para 28,2%, de apenas 6,2% ontem. A possibilidade de corte de 25 pontos-base caiu de 59,6% para 58%. A aposta em um alívio mais incisivo, de 50 ponto-base enfraqueceu de 34,2% para 13,8%.