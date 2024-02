Bolsas da Europa fecham mistas após perda de ímpeto com receio sobre juros nos EUA

As bolsas europeias fecharam mistas nesta sexta-feira, 2, após reduziram a alta no decorrer do pregão depois que o payroll acima do esperado nos EUA diminuiu ainda mais a probabilidade de o início de alívio monetário na principal economia do globo ocorrer no encontro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em março, além de ter gerado ajuste também nas apostas de flexibilização na reunião seguinte. A divulgação de balanços na região foi mais leve nesta sexta-feira, deixando os investidores atentos aos resultados das grandes empresas de tecnologia norte-americanas, como Meta e Amazon.

Em Londres, o FTSE-100 cedeu 0,09%%, aos 7.615,54 pontos. O DAX, de Frankfurt, subiu 0,35%, aos 16.918,21 pontos e o CAC-40, de Paris, teve variação de +0,05%, encerrando a sessão aos 7.592,26 pontos. As cotações são preliminares.

Para a Bank of America Securities, a combinação de um PIB sólido no quarto trimestre com relatório de emprego em janeiro nos EUA, provavelmente, fará com que o Fed necessite de "maior confiança" para iniciar um corte de juros.