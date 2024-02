Após alta de 0,46% em janeiro, Fipe projeta desaceleração do IPC para 0,24% em fevereiro

O Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica (IPC-Fipe) deve desacelerar a 0,24% em fevereiro, após encerrar janeiro com alta de 0,46%, projeta o coordenador do indicador, Guilherme Moreira.

A elevação do IPC neste mês superou a mediana das estimativas de instituições de mercado financeiro consultadas pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,36%, e ficou perto do teto das previsões, que variavam de alta de 0,35% a 0,47%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O movimento de desaceleração esperado para fevereiro, de acordo com Moreira, deve refletir a dissipação dos efeitos dos reajustes de matrículas e mensalidades escolares, que pressionaram o índice durante janeiro. "Do total da inflação do mês, 0,13 ponto porcentual partiu dos reajustes de cursos, é algo que vai para zero em fevereiro", pontua Moreira.