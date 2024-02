Ao lado de Lula, CEO da Volks anuncia R$ 16 bi em investimentos para lançar 16 novos carros

O CEO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, anunciou nesta sexta-feira, 2, que a empresa investirá R$ 16 bilhões e lançará 16 novos carros no mercado até 2028. Ele deu as declarações na fábrica da montadora em São Bernardo do Campo, em cerimônia com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

"Aos R$ 7 bilhões já anunciados até 2026, vamos adicionar R$ 9 bilhões aqui no Brasil", declarou o executivo. "É o maior investimento pós-pandemia de uma montadora no país", disse ele.

Segundo Possobom, a marca é a que mais "cresce, acredita e investe no Brasil".