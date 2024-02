'O comunicado veio dessa vez equilibrado, ponderado', afirma Tebet, sobre Copom

O Copom entregou na quarta-feira uma decisão sem margem para surpresas, com o corte de 0,50 ponto porcentual da Selic, para 11,25%.

"O comunicado veio dessa vez equilibrado, ponderado. Começamos o ano bem", afirmou a ministra a jornalistas em cerimônia de posse do novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, nesta quinta-feira, 1º.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, avaliou o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom) de quarta-feira, 31, como "equilibrado e moderado". Em sua avaliação, o ano começou de maneira positiva, após embates entre o governo federal e o Banco Central.

O comunicado foi quase igual ao passado, de 13 de dezembro, com ajustes muito pequenos nas projeções para preços administrados e câmbio, adequação do horizonte relevante (que passa a dar mais peso para 2025) e constatação da desinflação externa e do consequente debate de queda de juros lá fora.