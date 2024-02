Moedas Globais: libra avança em dia de BoE e euro também sobe, com dólar em baixa

O dólar caiu hoje, com investidores avaliando indicadores dos Estados Unidos. A libra, por sua vez, subiu após o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manter a política monetária, mas elevar projeções para o crescimento e a inflação no Reino Unido, sem antecipar quando poderá cortar os juros. O euro também se valorizou, em dia de inflação um pouco acima do previsto na zona da moeda comum.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 146,33 ienes, o euro avançava a US$ 1,0872 e a libra tinha alta a US$ 1,2746. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou queda de 0,22%, a 103,048 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O BOE manteve os juros, como esperado, em decisão dividida. Seis dirigentes votaram para não alterar a taxa, dois preferiam elevá-la em 25 pontos-base e uma votou por um corte da mesma magnitude. O BC britânico ainda publicou projeções atualizadas, com trajetória mais elevada para o crescimento e a inflação, e seu presidente, Andrew Bailey, disse que ainda é preciso haver maior certeza sobre a trajetória dos preços, antes de se decidir por corte nos juros.