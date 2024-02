FMI confirma liberação de US$ 4,7 bilhões em recursos para a Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou a liberação de US$ 4,7 bilhões em recursos para a Argentina, após renegociação dos empréstimos com o presidente Javier Milei que estendeu o acordo até 31 de dezembro deste ano. Com o novo empréstimo, o valor total desembolsado para a Argentina chega a aproximadamente US$ 40,6 bilhões.

"As autoridades estão comprometidas em eliminar as restrições remanescentes que contribuam para distorção do mercado e multiplicar práticas cambiais no curto prazo", escreveu a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, defendendo também o fortalecimento do BC da Argentina. "A orientação da política monetária deve evoluir para apoiar a demanda monetária e a desinflação, enquanto a estrutura e as operações da política monetária serão ajustadas para fortalecer seu papel de ancoragem."