Bolsas de NY fecham em alta, com risk-on por alívio nos Treasuries e em tensões geopolíticas

As bolsas de Nova York fecharam em alta e o índice Dow Jones renovou máxima histórica, com o apetite por risco em alta em Wall Street diante de alívio nos retornos dos Treasuries e relatos de acordo de cessar-fogo em Gaza. Setorialmente, os ganhos das big techs se sobrepõem à queda generalizada dos bancos americanos, em meio a preocupações com o New York Community Bank (NYCB).

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,97%, a 38.519,84 pontos. O S&P 500 subiu 1,25%, a 4.906,19 pontos. E o Nasdaq ganhou 1,30%, a 15.361,64 pontos.

O setor financeiro foi duramente penalizado pelas repercussões do balanço do NYCB, que ontem relatou inesperado prejuízo por perdas associadas ao mercado imobiliário comercial. A ação do banco estendeu o tombo da véspera e caiu 11,28%, levando consigo pares como Western Alliance (-7,61%) e Citzens Financial (-4,53%). Os gigantes do setor também ficaram no vermelho, entre eles Wells Fargo (-2,21%) e Bank of America (-1,35 %).