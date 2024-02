Bolsas da Europa fecham em queda, assimilando BoE e Fed; tombo do BNP pressiona Paris

As bolsas europeias fecharam em queda nesta quinta-feira, com os investidores assimilando as sinalizações de bancos centrais. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) manteve mais cedo as taxas de juros em uma decisão dividida, mas deixou de fazer referência a aperto adicional no futuro.

O anúncio ocorre um dia após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmar que um corte da taxa de juros nos EUA em março seria prematuro, o que derrubou os mercados acionários dos Estados Unidos na quarta-feira. Os bancos europeus ficaram no radar no dia, com resultados e medidas e um tombo do BNP Paribas, que viu seu lucro cair pela metade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em Londres, o FTSE fechou em queda de 0,11%, aos 7.622,16 pontos, em um recuo mais brando do que as demais bolsas regionais. O Banco da Inglaterra decidiu manter sua taxa básica de juros em 5,25%, como esperado. O placar foi dividido, com votos de dois dirigentes por elevação de juros em 25 pontos-base, uma terceira queria um corte da mesma magnitude, enquanto seis votaram pela manutenção. Na Suécia, o BC deixou a taxa de juros inalterada, ainda que tenha sinalizado a possibilidade de cortes no 1º semestre.