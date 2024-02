BoE eleva projeções para crescimento do PIB e para inflação nos próximos 2 anos no Reino Unido

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) elevou projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e para a inflação do Reino Unido nos próximos dois anos, em relatório divulgado nesta quinta-feira junto à decisão monetária de fevereiro.

De acordo com o banco central britânico, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) deve desacelerar temporariamente para a meta de 2% no segundo trimestre de 2024, antes de aumentar novamente no terceiro e no quarto trimestre, encerrando o ano com avanço de 2,75% na taxa anual. Neste caso, o avanço seria menor do que o projetado em novembro do ano passado, de 3,25%.

Contudo, depois deste período a inflação deve voltar a acelerar e superar as previsões anteriores, se mantendo em torno de 2,3% no horizonte de dois anos (primeiro trimestre de 2026) e de 1,9% no de três anos (2027).